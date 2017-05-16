На торговых прилавках Кубани нашли санкционный сыр

Инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили в реализации сыр из Германии и Италии. Общий вес санкционной продукции составил около трех килограммов.

В целях исполнения указа президента России продукцию, сопроводительные документы на которую отсутствовали, изъяли из продажи и уничтожили, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.