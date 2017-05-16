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10:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На торговых прилавках Кубани нашли санкционный сыр

В Геленджике и Анапе продавали запрещенную к ввозу в Россию продукцию.

Инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили в реализации сыр из Германии и Италии. Общий вес санкционной продукции составил около трех килограммов.

В целях исполнения указа президента России продукцию, сопроводительные документы на которую отсутствовали, изъяли из продажи и уничтожили, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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