На торговых прилавках Кубани нашли санкционный сыр
В Геленджике и Анапе продавали запрещенную к ввозу в Россию продукцию.
В Геленджике и Анапе продавали запрещенную к ввозу в Россию продукцию.
Инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили в реализации сыр из Германии и Италии. Общий вес санкционной продукции составил около трех килограммов.
В целях исполнения указа президента России продукцию, сопроводительные документы на которую отсутствовали, изъяли из продажи и уничтожили, сообщили ГТРК «Кубань» в