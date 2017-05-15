Кто из иностранцев имеет капитальные строения в Беларуси

Всего в собственности иностранных граждан в Беларуси находится более 42 тысяч капитальных строений. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по имуществу Беларуси.

При этом россияне владеют более чем 32 тысячами капитальных строений, общая площадь которых составляет свыше 2 миллионов 337 тысяч квадратных метров.



Всего капитальные строения, расположенные на территории Беларуси, на праве собственности принадлежат гражданам более 83 стран, а общая площадь этих объектов недвижимости превышает 3 миллиона 194 тысячи квадратных метров.

Десятка стран, граждане которых имеют в собственности капитальные строения на территории нашей страны (по количеству капитальных строений и их общей площади), выглядит следующим образом:

Российская Федерация 32 097 — 2 358 462 м²;

Республика Украина 3 500 — 214 877 м²;

Литовская Республика 2773 — 195 605 м²;

Латвийская Республика 743 — 50 239 м²;

Республика Казахстан 742 — 68 127 м²;

Республика Молдова 357 — 23 286 м²;

Республика Узбекистан 314 — 18 602 м²;

Республика Азербайджан 308 — 34 874 м²;

Государство Израиль 301 — 34 925 м²;

Республика Грузия 267 — 16 353 м².



По назначению наибольшее число капитальных строений относится к разряду «жилых»: это более 34 тысяч объектов недвижимости, общая площадь которых более 2 миллионов 399 тысяч квадратных метров.