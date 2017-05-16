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03:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жителям ряда хабаровских домов пересчитают взносы за капитальный ремонт

С марта 2015 по февраль 2017 года по нескольким адресам не проводилось начисление взносов из-за отсутствия данных о площадях зданий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Жителям ряда многоквартирных домов в Хабаровском районе пересчитают размер взносов за капитальный ремонт. Как рассказали ИА AmurMedia в хабаровском Фонде капремонта, это связано с тем, что начисления длительное время не проводились из-за отсутствия данных о площадях и собственниках жилых помещений.

Региональный оператор уведомляет собственников помещений в МКД: Хабаровский район, с. Гаровка-2, ДОС 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24.

Хабаровский район, с. Матвеевка, Матвеевское шоссе, д. 63; 64; 65, о произведенном перерасчете взносов на капитальный ремонт. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт согласно Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления правительства Хабаровского края от 26.05.2014 № 166-пр о внесении изменений в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014−2043 гг., утвержденную постановлением правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр, возникла с 01 марта 2015 года. Начисления взносов на капитальный ремонт за период с марта 2015 года по февраль 2017 года не производились ввиду отсутствия у регионального оператора информации о площади и собственниках жилых помещений указанных домов. После получения информации в марте 2017 года на всех собственников были заведены лицевые счета и произведен перерасчет за период с марта 2015 года по февраль 2017 года, который отразился в квитанциях за март 2017 года в графе перерасчет. Дополнительно сообщаем, что региональный оператор не будет производить начисление пени, но в случае неоплаты задолженности оставляет за собой право взыскать ее в судебном порядке.

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