Жителям ряда хабаровских домов пересчитают взносы за капитальный ремонт
С марта 2015 по февраль 2017 года по нескольким адресам не проводилось начисление взносов
С марта 2015 по февраль 2017 года по нескольким адресам не проводилось начисление взносов
Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.
Жителям ряда многоквартирных домов в Хабаровском районе пересчитают размер взносов за капитальный ремонт. Как рассказали ИА AmurMedia в хабаровском Фонде капремонта, это связано с тем, что начисления длительное время не проводились
Региональный оператор уведомляет собственников помещений в МКД: Хабаровский район, с. Гаровка-2, ДОС 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24.
Хабаровский район, с. Матвеевка, Матвеевское шоссе, д. 63; 64; 65, о произведенном перерасчете взносов на капитальный ремонт. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт согласно Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления правительства Хабаровского края от