Жителям ряда хабаровских домов пересчитают взносы за капитальный ремонт

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Жителям ряда многоквартирных домов в Хабаровском районе пересчитают размер взносов за капитальный ремонт. Как рассказали ИА AmurMedia в хабаровском Фонде капремонта, это связано с тем, что начисления длительное время не проводились из-за отсутствия данных о площадях и собственниках жилых помещений.

Региональный оператор уведомляет собственников помещений в МКД: Хабаровский район, с. Гаровка-2, ДОС 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24.