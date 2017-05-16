China Chengtong вложится в строительство целлюлозно-бумажного завода в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Китайская госкорпорация планирует реализовать проект по строительству целлюлозно-бумажного завода в Хабаровском крае (г. Амурск) и инвестировать в Дальний Восток более миллиарда долларов США и создать 1,5 тысячи рабочих мест. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что минвостокразвития России готово поддержать данный проект на самом высоком уровне, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Мы заинтересованы в поиске решений, который позволят инвесторам вести комфортно бизнес на Дальнем Востоке», — подчеркнул глава ведомства.

Президент China Chengtong Holdings Group, сообщил, что компания подтверждает намерение реализовывать проект на Дальнем Востоке. Предполагается, что продукция предприятия будет поставляться в Китай. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы для различных видов бумаги и картона. Для этого компания рассчитывает на помощь в вопросах обеспечения завода сырьем, а также в расчете логистики и возможностей транспортировки. Кроме того, госкорпорация намерена стать инвестором территории опережающего развития.

«Компания будет строго соблюдать российское законодательство, а также чтить культурные традиции России. Мы бы хотели стать резидентами ТОР, чтобы рассчитывать на такие преференции как налоговые каникулы и упрощенные административные процедуры», — сообщил президент компании China Chengtong Holdings Group Чжу Бисинь.

Александр Галушка отметил, что компания может рассчитывать на статус резидента ТОР, а также на командное решение всех необходимых вопросов.

«Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы вы могли подготовить ресурсный план этого проекта. Для расчета объемов сырья такой план просто необходим. Мы готовы вместе с вами разработать всю логистическую схему этого проекта и обеспечить поддержку со стороны региональных властей. Ведь для региона это не только инвестиции, но и новые рабочие места для жителей Хабаровского края», — добавил глава ведомства.

Координатором проекта по строительству целлюлозно-бумажного комбината министр назначил генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова.

Президент госкорпорации также сообщил, что компания готова подписать меморандум о намерениях в ходе визита Си Цзиньпиня в России, который состоится в июле этого года. 30 мая компания направит в Амурск группу специалистов для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Александр Галушка напомнил, что в 6—7 сентября во Владивостоке состоится третий Восточный экономический форум и пригласил президента компании China Chengtong Holdings Group Чжу Бисиня принять участие в форуме.

«Вчера на открытии форума один пояс — один путь Президент России Владимир Путин приглашал участников принять участие в Восточном экономическом форуме. И я хотел бы тоже хотел пригласить вас лично», — добавил глава ведомства.

Господин Чжу Бисинь поблагодарил министра за продуктивную встречу и высокий уровень поддержки проекта. Он также отметил, что обязательно примет участие в мероприятиях форума.

Справочно: Компания «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» — крупная государственная корпорация под управлением Комитета по государственной собственности Государственного совета КНР.

В структуру «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» входит 280 малых предприятий и 13 компаний второго эшелона на территории Китая, Гонконга, России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и других странах. «Чайна Чэнтун ХолдингсГрупп» — многопрофильный холдинг, работающий в отраслях: горнодобыча, производство бумаги, лесная отрасль, транспорт и логистика.