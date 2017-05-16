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04:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская компания заплатит 50 тысяч рублей за то, что не выполнила требования прокурора

В прокуратуру Железнодорожного района города обратился мужчина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Источник: Reuters

По словам заявителя, ООО «Грань» нарушало его трудовые права. Прокурор направил руководителю компанию требование о предоставлении информации и документов. Эти материалы нужны были служащему, чтобы разобраться в ситуации.

Однако руководитель компании не предоставил требуемую информацию в установленный срок.

«Согласно ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202−1 “О прокуратуре Российской Федерации” требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок всеми организациями, учреждениями, предприятиями и должностными лицами», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении ООО «Грань» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге за умышленное невыполнение требований прокурора компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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