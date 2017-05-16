Хабаровская компания заплатит 50 тысяч рублей за то, что не выполнила требования прокурора
В прокуратуру Железнодорожного района города обратился мужчина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В прокуратуру Железнодорожного района города обратился мужчина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По словам заявителя, ООО «Грань» нарушало его трудовые права. Прокурор направил руководителю компанию требование о предоставлении информации и документов. Эти материалы нужны были служащему, чтобы разобраться в ситуации.
Однако руководитель компании не предоставил требуемую информацию в установленный срок.
«Согласно ст. 6 Федерального закона от
В отношении ООО «Грань» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге за умышленное невыполнение требований прокурора компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.