Хабаровская компания заплатит 50 тысяч рублей за то, что не выполнила требования прокурора

По словам заявителя, ООО «Грань» нарушало его трудовые права. Прокурор направил руководителю компанию требование о предоставлении информации и документов. Эти материалы нужны были служащему, чтобы разобраться в ситуации.

Однако руководитель компании не предоставил требуемую информацию в установленный срок.

«Согласно ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202−1 “О прокуратуре Российской Федерации” требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок всеми организациями, учреждениями, предприятиями и должностными лицами», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении ООО «Грань» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге за умышленное невыполнение требований прокурора компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.