Первый этап опрессовки стартует в Челябинске

Подготовка тепловых сетей к следующему отопительному сезону начинается в Челябинске 16 мая, на первом этапе опрессовки без горячей воды останутся жители 1064 домов, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Работы займут две недели и продлятся до 30 мая. В городском управлении ЖКХ не исключают, что этот срок может быть как сокращён, так и увеличен в случае возникновения аварийных ситуаций. Первый этап опрессовки затронет все районы Челябинска, полный список адресов размещён здесь.

Отметим, что для домов, которые обслуживают местные котельные, разработан отдельный график отключений горячей воды, увидеть его можно здесь.