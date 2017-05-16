ТЭЦ-5 сократит выбросы в атмосферу Омска
По программе модернизации там установили фильтр за 158 млн рублей.
По программе модернизации там установили фильтр за 158 млн рублей.
На ТЭЦ-5 запустили в промышленную эксплуатацию новый электрофильтр на одном из котлоагрегатов, сообщает
В ближайшее время на ТЭЦ-5 заменят механическую часть на еще одном электрофильтре, его также ждет обновление. На предприятии сообщают, что в последнее время благодаря модернизации объемы выбросов твердых частиц в атмосферу города были сокращены на 43%.