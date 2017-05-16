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07:09 (мск), источник: Om1.ru

ТЭЦ-5 сократит выбросы в атмосферу Омска

По программе модернизации там установили фильтр за 158 млн рублей.

На ТЭЦ-5 запустили в промышленную эксплуатацию новый электрофильтр на одном из котлоагрегатов, сообщает пресс-служба ТГК-11. По данным предприятия, фильтр, стоимостью 158 млн рублей, значительно превосходит устаревшую технику и уже введен в эксплуатацию.

В ближайшее время на ТЭЦ-5 заменят механическую часть на еще одном электрофильтре, его также ждет обновление. На предприятии сообщают, что в последнее время благодаря модернизации объемы выбросов твердых частиц в атмосферу города были сокращены на 43%.

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