ТЭЦ-5 сократит выбросы в атмосферу Омска

На ТЭЦ-5 запустили в промышленную эксплуатацию новый электрофильтр на одном из котлоагрегатов, сообщает пресс-служба ТГК-11. По данным предприятия, фильтр, стоимостью 158 млн рублей, значительно превосходит устаревшую технику и уже введен в эксплуатацию.

В ближайшее время на ТЭЦ-5 заменят механическую часть на еще одном электрофильтре, его также ждет обновление. На предприятии сообщают, что в последнее время благодаря модернизации объемы выбросов твердых частиц в атмосферу города были сокращены на 43%.