Глава Прикамья проверил, как движется строительство пермского зоопарка
На стройплощадке вбиты сваи под административное здание и устроена временная дорога.
На стройплощадке вбиты сваи под административное здание и устроена временная дорога.
Глава Пермского края Максим Решетников проверил ход строительства пермского зоопарка в понедельник, 15 мая.
Руководитель проекта Илья Козырев рассказал, что сейчас на участке выполняется разработка котлована и забиты пробные сваи под административное здание, выполнено устройство временной дороги.
«Объект разделен на три строительных участка для удобства управления. Сейчас идут работы на входной группе — уже забито порядка 60 свай под административное здание. К августу планируем вывести на площадку порядка 900 человек», — пояснил Илья Козырев.
В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано обустроить экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна, а также построить административное здание и ветеринарную лечебницу.
Единовременно зоопарк сможет принять 1140 человек.
Как сообщили в
Напомним, госконтракт на выполнение работ первой очереди строительства Пермского зоопарка подписан 18 января 2017 года. Зоопарк Перми разместится на земельном участке в квартале, ограниченном ул. Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, площадью 25,4 га.