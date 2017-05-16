Глава Прикамья проверил, как движется строительство пермского зоопарка

Глава Пермского края Максим Решетников проверил ход строительства пермского зоопарка в понедельник, 15 мая.

Руководитель проекта Илья Козырев рассказал, что сейчас на участке выполняется разработка котлована и забиты пробные сваи под административное здание, выполнено устройство временной дороги.

«Объект разделен на три строительных участка для удобства управления. Сейчас идут работы на входной группе — уже забито порядка 60 свай под административное здание. К августу планируем вывести на площадку порядка 900 человек», — пояснил Илья Козырев.

В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано обустроить экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна, а также построить административное здание и ветеринарную лечебницу.

Единовременно зоопарк сможет принять 1140 человек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Максим Решетников дал поручение спроектировать вторую очередь зоопарка в этом году и начать ее возведение синхронизировано со строительством первой очереди объекта. К открытию зверинца планируют реконструировать дорожную инфраструктуру. Под капремонт подпадают участки ул. Леонова (от Шоссе Космонавтов до ул. Промышленной) и ул. Свиязева (от Шоссе Космонавтов до ул. Карпинского).

Напомним, госконтракт на выполнение работ первой очереди строительства Пермского зоопарка подписан 18 января 2017 года. Зоопарк Перми разместится на земельном участке в квартале, ограниченном ул. Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, площадью 25,4 га.