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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самолет в Анталью вылетел из «Емельяново» после 18-часовой задержки

Рейс задержали из-за технических неполадок.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рейс авиакомпании Pegas Fly вылетел из Красноярска в Анталью с большим опозданием. Вылет самолета был назначен на 16 мая в 00:15 по местному времени. Пассажиры отправились в Турцию на том же борту, на котором они должны были вылететь еще утром, 15 мая. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «Емельяново».

Напомним, 15 мая 276 человек не смогли улететь на отдых в Анталью. По информации авиакомпании Pegas Fly, рейс отложили из-за технической неисправности самолета. Механикам пришлось ждать доставку авиазапчастей из другого региона. Сначала задержка составила два часа, затем рейс перенесли до 17:00 и до 00:15 часов.

Всем пассажирам предложили заселиться в красноярские гостиницы. Часть людей воспользовалась предложением компании, другие же поехали домой.

Согласно онлайн-табло в аэропорту «Емельяново», рейс 1863 вылетел в Турцию с 18-часовым опозданием.

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