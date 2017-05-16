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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объявлен аукцион на реконструкцию регбийного спорткомплекса «Авангард»

Первоначальная стоимость контракта — 364 млн рублей.

В Красноярске объявлен аукцион на реконструкцию регионального центра регби, расположенного на базе спорткомплекса «Авангард». Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Согласно размещенным материалам, потенциальный подрядчик должен обустроить запасное поле с искусственным газоном, гостиницу и общежитие для воспитанников ДЮСШ. Также победителю торгов нужно реконструировать западную трибуну на основном поле, после чего ее вместимость составит 2300 человек. Кроме того, подрядчику необходимо закупить и установить лифты и другое оборудование.

Первоначальная стоимость контракта — 364 млн рублей. Все работы нужно завершить к 31 октября 2018 года. Заказчиком и спонсором торгов заявлено правительство Красноярского края.

Прием заявок от всех желающих продлится до 30 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня.

Региональный центр по регби расположен на базе спорткомплекса «Авангард» (ул. Павлова, 21/1). На базе центра тренируется «Енисей-СТМ» — действующий чемпион России и новоиспеченный победитель европейского турнира Continental Shield.

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