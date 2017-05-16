Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Суд выбрал наказание для снявшего штаны на сцене "Евровидения"
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Летающий танк» РФ может потопить авианосец – СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
5 полезных эффектов сквернословия
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
12«Евровидение-2017»
08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

16 мая сотни жителей Ленинского района Уфы останутся без света

Коммунальщики будут менять устаревшее оборудование.

Сегодня, 16 мая, электрики будут проводить неотложные работы в уфимской Нижегородке.

Городские службы будут менять устаревшее оборудование в трансформаторной подстанции по улице Щорса. В связи с этим они отключат электричество в нескольких сотнях частных домов в уфимской Нижегородке.

Под отключение попадут следующие улицы: Щорса, Короткая, Богатырская, Таймырская, Рабочая, Малая Рабочая, Большая Придорожная и переулок Рабочий.

Полный список домов можно посмотреть на сайте уфимской администрации.

Работы будут проводиться с 9 до 17 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Госдеп обвинил Сирию в убийствах военнопленных и тайном сожжении их тел
Ученые выявили 4 основных типа выпивох
Госдеп обвинил Сирию в убийствах военнопленных и тайном сожжении их тел
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь