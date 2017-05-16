16 мая сотни жителей Ленинского района Уфы останутся без света

Сегодня, 16 мая, электрики будут проводить неотложные работы в уфимской Нижегородке.

Городские службы будут менять устаревшее оборудование в трансформаторной подстанции по улице Щорса. В связи с этим они отключат электричество в нескольких сотнях частных домов в уфимской Нижегородке.

Под отключение попадут следующие улицы: Щорса, Короткая, Богатырская, Таймырская, Рабочая, Малая Рабочая, Большая Придорожная и переулок Рабочий.

Полный список домов можно посмотреть на сайте уфимской администрации.

Работы будут проводиться с 9 до 17 часов.