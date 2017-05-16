В Новосибирске началась масштабная проверка теплосетей

Гидравлические испытания. Что это? — двухлетняя Олеся поймет нескоро. Но что повеяло холодом — уже чувствует. У родителей малышки — к сезонному испытанию — выработанный годами иммунитет.

Юлия Сидорова, жительница Новосибирска: «У нас есть дача, мы можем всей семьей собраться уехать на дачу, благо сейчас тепло. Либо это кастрюльки».

Чайники и кастрюли — на всё лето — в топе самой востребованной утвари. Тысячи жителей правобережья традиционно первыми остаются без горячей воды.

«Зоня ТЭЦ-5 составляет температура 39, 40 градусов. Всё, мы её снизили».