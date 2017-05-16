ТОР «Остров Русский» планируют создать в Приморье в 2017 году

Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.

Еще две территории опережающего развития планируется создать в Дальневосточном федеральном округе ТОР «Свободный» (Амурская область) и ТОР «Остров Русский» (Приморский край). Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в публикации, посвященной докладу главы Минвостокразвития Александра Галушки на совещании о предварительных результатах работы по созданию ТОР в 2015—2017 годах в правительстве РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА PrimaMedia ранее, основной специализацией деятельности ТОР «Остров Русский» должна стать технико-внедренческая. На островной территории опережающего развития могут появиться большой технопарк, морской биотехнологического парка по выращиванию и изучению гидробионтов, Дальневосточный лазерный центр. Кроме того, в рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории.

— Создание еще одной ТОР на острове Русский — это хорошая возможность для развития инвестиционной привлекательности Приморского края, — отметил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко. — Возможность создания ТОР или ОЭЗ, территориально привязанной к Русскому обсуждается с середины «нулевых» годов. Тут есть много преимуществ — это санаторно-курортная зона, привлекательная в рекреационном ключе, одновременно это и свободная земля под застройку прямо в черте Владивостока, которой сегодня остро не хватает на материковой части столицы Приморья. Большим плюсом является сочетание природных и экологических факторов с большим объемом острова и длинной береговой чертой.

Вместе с тем, при превращении Русского в ТОР необходимо сохранить природную уникальность его территории, то есть освоение территории острова должно учитывать все природные особенности, а также наличие большого количества объектов Владивостокской крепости, являющейся памятником федерального значения, подчеркнул эксперт.

— Создание такой ТОР поможет повысить экономическую привлекательность Приморья в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД). На Русском можно располагать экологически безопасные производства, но главное — объекты туристического показа и рекреационной инфраструктуры. Также в случае такого освоения острова он станет новой часть агломерации, ориентированной как на «внутренние» нужды региона, так и на внешнеэкономические цели, — сказал Алексей Тимченко.

По мнению руководителя Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александра Латкина, при создании этого ТОР «Остров Русский» следует обратить внимание на правильный выбор резидентов с учетом того, что остров Русский является экологически чистой зоной Владивостока.

— Тут, без сомнения, все экологические требования должны быть соблюдены, — сказал ученый. — Резиденты ТОР «Остров Русский» должны пройти тщательную проверку на предмет их бизнес-планов. Чтобы не получилось так, что резидент заявил один бизнес-план, а занимается чем-то другим и что его интересуют только льготы, предоставленные государством. Если уж государство согласно пойти на снижение налоговых поступлений в муниципальный, региональный и федеральный бюджеты, то и от деятельности резидентов должна быть какая-то реальная экономическая отдача.

Напомним, в настоящее время в Приморском крае созданы четыре территории опережающего развития — ТОР «Надеждинская», ТОР «Михайловский», ТОР «Большой Камень» и ТОР «Нефтехимический». А всего, как сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании в кабмине, в ДФО создано 16 ТОРов.

«Территория опережающего развития — это, по сути дела, пространственный технопарк. Мы создаем для бизнеса территорию, которая обеспечена налоговыми преференциями, инфраструктурой, на которой действуют упрощенные административные процедуры», — подчеркнул полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, комментируя итоги совещания на брифинге для средств массовой информации.

Материал подготовлен в рамках проекта «Инвестируем в Приморье» на сайте ИА PrimaMedia. Цель проекта — раскрытие инвестиционного потенциала Приморского края как региона, на территории которого успешно действуют разнообразные льготные режимы и программы поддержки бизнеса.