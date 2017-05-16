В Омске откроется масштабная туристская ярмарка с мастер-классами и бардовскими песнями
20 мая в парке «Зеленый остров» откроется региональная туристская ярмарка «Отдых! Omsk — 2017».
20 мая в парке «Зеленый остров» откроется региональная туристская ярмарка «Отдых! Omsk — 2017».
На указанной площадке соберутся представители туристских компаний, гостиничного бизнеса, музеев, спортивных и общественных организаций, учебных заведений, торговых предприятий и предприятий общественного питания. Каждый участник представит свои предложения в сфере туризма.
На ярмарке появится «Ремесленный ряд», где мастера представят свою сувенирную продукцию. На площадке «Активный туризм» общественные спортивные и туристические объединения проведут
На ярмарку также прибудут представители районов области. Гости представят новые привлекательные маршруты для любителей внутреннего туризма. Площадка получила название «ТОП-17».
Для самых маленьких посетителей будет работать площадка под названием «Лето детям». На речной акватории свое мастерство покажут яхтсмены и рафтеры. Чревоугодникам предлагают принять участие в конкурсе «Каша на мангале». Завершится день концертом бардовской и авторской песни и водным шоу на Иртыше.
Организаторы ярмарки — Министерство культуры Омской области совместно с омским департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта и Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта.