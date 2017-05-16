Жители Сокура остались без воды из-за неуплаты
Без воды остались жители села Сокур в Мошковском районе. Единственную водоколонку на всю округу местные коммунальщики закрыли. Без объяснений. В ситуации разбирался Александр Лысак.
Без воды остались жители села Сокур в Мошковском районе. Единственную водоколонку на всю округу местные коммунальщики закрыли. Без объяснений. В ситуации разбирался Александр Лысак.
Единственная на всю округу колонка неделю как закрыта. Шланги оторваны, труба перекрыта. Без воды в Сокуре десятки домов. За что местные коммунальщики целую улицу посадили на сухой паек — жители не знают. Власть молчит. А пить хочется. Пусть и в долг. Рубят скважины во дворе.
Алексей Попов, житель п. Сокур: «Все выйдет — 50 тысяч. Минимум». — Где в
За что страдаем? возмущаются жители. Уверяют — отключили воду без объявлений.
Ольга Громова, жительница п. Сокур: «Мы согласны оплачивать за колонку деньги. Пусть нам установят тариф. Мы будем оплачивать в водоканал сколько нужно, чтобы у нас была колонка».
Александр Лысак, корреспондент: «Теперь ближайшая колонка в 40 минутах ходьбы. И, это лишь в одну сторону. Одним ведром здесь не отделаешься — нужно помыться, попить, приготовить еду, напоить домашний скот. Настоящий поход получается».
В местном ЖКХ объясняют — у людей долг, потому колонку и закрыли. Предупреждать не обязаны. Нет денег — нет воды.
Сергей Бояров, директор МУП «Сокур»: «Абоненты, которые обратятся ко мне, погасят долги. Я там сделаю определенный замок, и эти 5 человек, которые зарегистрированы у нас, как абоненты, которые потребляют воду, я им дам ключи».
Остальным вода не полагается? Глава сельсовета — под прицелом телекамеры — решение местных коммунальщиков — отменил.
Петр Дубовский, глава Сокурского сельсовета: «Одно дело упираться, одно дело
Лишать людей воды запрещено законом. Равно как и ограничивать ее подачу. Колонка здесь стоит полвека. Без ремонта — уверяют жители. Коммунальщики говорят — не перспективно. За что ж тогда требуют деньги?