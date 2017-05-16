Жизнь в Астане резко подорожала — исследование
Наиболее резко подорожала жизнь в этом году в Астане, сообщает Tengrinews.kz. Такие данные приводятся на сайте Ranking.kz.
Наиболее резко подорожала жизнь в этом году в Астане, сообщает Tengrinews.kz. Такие данные приводятся на сайте Ranking.kz.
Отмечается, что за год прирост потребительских цен составил 13,2 процента. В целом темпы инфляции в Казахстане значительно замедлились в этом году.
«Ситуация с ценами на основные потребительские товары и услуги в республике в этом году более стабильная, чем в 2016 году — второй месяц подряд инфляция в стране не превышает 0,5 процента. Для сравнения — в апреле 2016 года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,6 процента», — отмечает издание.
Как отмечается на сайте Ranking.kz, за
Наиболее активно в этом году увеличиваются цены на продовольствие — прирост составил 9,5 процента по сравнению с
«Значительнее всего подорожала жизнь в текущем году для жителей столицы — цены на основные товары и услуги в Астане выросли на 9,2 процента по сравнению с
Годом ранее в Астане также фиксировался наиболее значительный рост цен на потребтовары и услуги. Продукты питания и напитки быстрее всего дорожают в Астане (+13,2 процента по сравнению с уровнем годом ранее), наиболее слабо — в Мангистауской области (+7,8 процента).
Цены на непродовольственные товары наиболее значительно увеличились также в Астане (+11,7 процента), наименее резко — в Мангистауской (7,1 процента). Самый большой прирост стоимости платных услуг в этом году почувствовали жители ЮКО и СКО — на 7,6 процента. Увеличение стоимости услуг в Астане было самым низким (+2,2 процента).