Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
"Сохранили честь Украины": Киев наградил давших отпор судну РФ
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Треть россиян не доверяет врачам
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
12«Евровидение-2017»
07:35 (мск), источник: Tengrinews

Жизнь в Астане резко подорожала — исследование

Наиболее резко подорожала жизнь в этом году в Астане, сообщает Tengrinews.kz. Такие данные приводятся на сайте Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что за год прирост потребительских цен составил 13,2 процента. В целом темпы инфляции в Казахстане значительно замедлились в этом году.

«Ситуация с ценами на основные потребительские товары и услуги в республике в этом году более стабильная, чем в 2016 году — второй месяц подряд инфляция в стране не превышает 0,5 процента. Для сравнения — в апреле 2016 года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,6 процента», — отмечает издание.

Как отмечается на сайте Ranking.kz, за январь-апрель этого года стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и платных услуг увеличилась на 7,7 процента по сравнению с уровнем годом ранее. Это почти в 2 раза ниже уровня роста потребительских цен в прошлом году (15,4 процента), однако выше, чем было до 2016 года, когда годовой рост ИПЦ за первые 4 месяца года не превышал 6,7 процента.

Читайте также
Цены на авиабилеты могут вырасти

Наиболее активно в этом году увеличиваются цены на продовольствие — прирост составил 9,5 процента по сравнению с январем-апрелем 2016 года. Стоимость непродовольственныx товаров за этот же период выросла на 8,7 процента, платные услуги подорожали на 4,8 процента.

«Значительнее всего подорожала жизнь в текущем году для жителей столицы — цены на основные товары и услуги в Астане выросли на 9,2 процента по сравнению с январем-апрелем 2016 года. В том числе на продукты питания и напитки стоимость подросла на 13,2 процента, на непродовольственные товары — на 11,7 процента, на платные услуги — на 2,2», — приводится на сайте.

Годом ранее в Астане также фиксировался наиболее значительный рост цен на потребтовары и услуги. Продукты питания и напитки быстрее всего дорожают в Астане (+13,2 процента по сравнению с уровнем годом ранее), наиболее слабо — в Мангистауской области (+7,8 процента).

Цены на непродовольственные товары наиболее значительно увеличились также в Астане (+11,7 процента), наименее резко — в Мангистауской (7,1 процента). Самый большой прирост стоимости платных услуг в этом году почувствовали жители ЮКО и СКО — на 7,6 процента. Увеличение стоимости услуг в Астане было самым низким (+2,2 процента).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умут Шаяхметова прокомментировала ситуацию с Международным банком Азербайджана
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь