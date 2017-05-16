Жизнь в Астане резко подорожала — исследование

Отмечается, что за год прирост потребительских цен составил 13,2 процента. В целом темпы инфляции в Казахстане значительно замедлились в этом году.

«Ситуация с ценами на основные потребительские товары и услуги в республике в этом году более стабильная, чем в 2016 году — второй месяц подряд инфляция в стране не превышает 0,5 процента. Для сравнения — в апреле 2016 года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,6 процента», — отмечает издание.