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07:24 (мск), источник: Вести Приморье

«Примавтодор» ведет ремонт федеральной трассы

В настоящий момент работы идут в Надеждинском и Хасанском районах.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сотрудники Надеждинского филиала «Примавтодора» ведут ямочный ремонт в двух муниципалитетах Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, в настоящий момент работы идут в Надеждинском и Хасанском районах.

«На участке федеральной трассы в Надеждинском районе с 708 по 725 километры идет ямочный ремонт. Здесь уложено почти 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В Хасанском районе также идет ямочный ремонт на нескольких участках трассы Раздольное-Хасан», — добавил он.

Также сотрудники Примавтодора устраняют пучины на дороге в Славянку, выполнено уже 500 квадратных метров дорожного покрытия. Далее такие же работы пройдут на дороге в Зарубино.

Напомним, в 2017 году в Приморье будет отремонтировано 140 километров дорог. На это из краевого бюджета выделят почти полутора миллиардов рублей. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, большая часть средств пойдет на ремонт основных дорог региона.

«Будут отремонтированы 30 километров дороги Артем-Находка, 15 километров дороги Шкотово-Партизанск, продолжится ремонт дорог Раздольное-Хасан и Осиновка-Рудная Пристань», — сказал он, добавив, что также будут отремонтированы участки дорог к ТОРам «Михайловский» и «Надеждинская».

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