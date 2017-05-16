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07:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Крупная птицефабрика в Канске избежала банкротства

Бизнесмены погасили долги перед ФНС.

Арбитражный суд Красноярского края не стал признавать банкротом птицефабрику «Канская». Вердикт опубликован на официальном сайте арбитража.

В материалах дела отмечается, что сразу после принятия иска в производство суда бизнесмены погасили долги перед Федеральной налоговой службой. После этого суд закрыл дело о банкротстве.

О заявлении налоговиков стало известно в середине марта. Истцом по делу выступала инспекция Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Размер долга составлял 7,9 млн рублей.

Известно, что 100% активов компании принадлежит АО «Шушенская птицефабрика». Сейчас птицефабрика в Шушенском проходит процедуру банкротства по заявлению новосибирского «32 Зернопродукта». В июне прошлого года суд взыскал с птицефабрики 33 млн рублей вексельного долга в пользу истца и обязал заплатить 180 тысяч рублей в счет расходов. Однако бизнесмены лишь частично выполнили требования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка птицефабрики «Канская» составила 873,2 млн рублей, а чистая прибыль — всего 296 тысяч рублей.

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