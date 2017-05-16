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07:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области выяснят, сколько сотрудников компаний получают миллион

Работников распределят по численности, исходя из суммы заработка, от 7,5 тысяч до миллиона рублей.

Появилась информация, что в мае 2017 года в Омской области будет проводиться федеральное исследование. Эксперты Омскстата планируют сделать наблюдение о распределении численности работников по размерам заработной платы за апрель 2017 года.

Причем наблюдением будет охвачено 1,8 тысяч организаций в регионе, за исключением субъектов малого предпринимательства.

При этом сотрудников распределят по размерам зарплаты от 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей. Также будут выделены 10 процентов наиболее оплачиваемых и 10 процентов наименее оплачиваемых работников. Наконец, будет выявлена зависимость соотношения заработной платы и прожиточного минимума.

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