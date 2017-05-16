В Омской области выяснят, сколько сотрудников компаний получают миллион
Работников распределят по численности, исходя из суммы заработка, от 7,5 тысяч до миллиона рублей.
Работников распределят по численности, исходя из суммы заработка, от 7,5 тысяч до миллиона рублей.
Появилась информация, что в мае 2017 года в Омской области будет проводиться федеральное исследование. Эксперты Омскстата планируют сделать наблюдение о распределении численности работников по размерам заработной платы за апрель 2017 года.
Причем наблюдением будет охвачено 1,8 тысяч организаций в регионе, за исключением субъектов малого предпринимательства.
При этом сотрудников распределят по размерам зарплаты от 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей. Также будут выделены 10 процентов наиболее оплачиваемых и 10 процентов наименее оплачиваемых работников. Наконец, будет выявлена зависимость соотношения заработной платы и прожиточного минимума.