Больше 14 млн рублей выделено на разметку пластиком в Омске

На минувшей пресс-конференции замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил отсутствие дорожной разметки на многих участках, где ее хотели бы видеть водители, типичным недофинансированием. Но заметил, что за последние несколько лет ситуация начала выправляться.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска:

— Объемы финансирования не позволяют нанести разметку на всей площади улично-дорожной сети города. Приоритетно обеспечиваются разметкой либо наиболее аварийные участки, либо наиболее значимые. В этом году, как и в прошлом, в середине апреля по погоде приступили к нанесению разметки в первую очередь для обеспечения безопасности пешеходов. Как правило, это нерегулируемые переходы. Сумма финансирования из года в год пусть потихоньку, но увеличивается. Для нас вопрос проблемный, и департамент финансов понимает это. С 2013 года объемы финансирования увеличились с 6 млн рублей до 9,5 млн. Конечно, этого недостаточно, но тем не менее есть хорошая надежда на исправление ситуации.