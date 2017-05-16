Больше 14 млн рублей выделено на разметку пластиком в Омске
Работы проведут на 10 городских улицах в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Работы проведут на 10 городских улицах в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
На минувшей
Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска:
— Объемы финансирования не позволяют нанести разметку на всей площади
В частности, в 2017 году на нанесение дорожной разметки выделено 9 млн 553 тысячи рублей. Еще 14 млн предполагается программой «Безопасные и качественные дороги» для нанесения разметки пластиком на 10 улицах, в том числе на Маяковского, Хмельницкого, Масленникова, Гагарина, Интернациональной, 7-й Северной, Нефтезаводской. Кроме того, на дополнительные 575 тысяч рублей в этом году нанесут пластиком