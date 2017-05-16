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07:37 (мск), источник: Om1.ru

Больше 14 млн рублей выделено на разметку пластиком в Омске

Работы проведут на 10 городских улицах в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

На минувшей пресс-конференции замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил отсутствие дорожной разметки на многих участках, где ее хотели бы видеть водители, типичным недофинансированием. Но заметил, что за последние несколько лет ситуация начала выправляться.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска:

 — Объемы финансирования не позволяют нанести разметку на всей площади улично-дорожной сети города. Приоритетно обеспечиваются разметкой либо наиболее аварийные участки, либо наиболее значимые. В этом году, как и в прошлом, в середине апреля по погоде приступили к нанесению разметки в первую очередь для обеспечения безопасности пешеходов. Как правило, это нерегулируемые переходы. Сумма финансирования из года в год пусть потихоньку, но увеличивается. Для нас вопрос проблемный, и департамент финансов понимает это. С 2013 года объемы финансирования увеличились с 6 млн рублей до 9,5 млн. Конечно, этого недостаточно, но тем не менее есть хорошая надежда на исправление ситуации.

В частности, в 2017 году на нанесение дорожной разметки выделено 9 млн 553 тысячи рублей. Еще 14 млн предполагается программой «Безопасные и качественные дороги» для нанесения разметки пластиком на 10 улицах, в том числе на Маяковского, Хмельницкого, Масленникова, Гагарина, Интернациональной, 7-й Северной, Нефтезаводской. Кроме того, на дополнительные 575 тысяч рублей в этом году нанесут пластиком стоп-линии на 30 перекрестках, оборудованных комплексом «Безопасный город».

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