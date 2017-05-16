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07:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Центральном районе на неделю ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать из-за работ по выносу канализационного коллектора.

Движение транспорта ограничено в Центральном районе Челябинска, сообщают в пресс-службе города.

Ограничения движения по улице Красной от дома № 67 до № 69 введены до 22 мая включительно. На этом участке ведутся работы по выносу канализационного коллектора.

Напомним, на улице Кожзаводской начали ремонтировать дорогу, на Комсомольском проспекте идёт подготовка — срезают старое покрытие. График работ на весь предстоящий сезон специалисты подготовят на следующей неделе.

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