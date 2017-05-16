В Центральном районе на неделю ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничено в Центральном районе Челябинска, сообщают в пресс-службе города.

Ограничения движения по улице Красной от дома № 67 до № 69 введены до 22 мая включительно. На этом участке ведутся работы по выносу канализационного коллектора.

Напомним, на улице Кожзаводской начали ремонтировать дорогу, на Комсомольском проспекте идёт подготовка — срезают старое покрытие. График работ на весь предстоящий сезон специалисты подготовят на следующей неделе.