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08:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Директора первого на Дальнем Востоке отеля Hilton скоро представят хабаровчанам

Пока же гражданство, имя и возраст — это все, что о нем известно.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Совсем скоро ГК «Дальрео» представит директора первого в ДФО отеля Hilton, который сейчас возводится в центре Хабаровска. Всю информацию о нем придерживают до встречи со СМИ, приоткрывая лишь уголок завесы над тайной, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Первый дальневосточный Hilton Garden Inn планируется сдать в 2019 году. Согласно ранее озвученным данным, в отеле будет 186 номеров, по уровню комфортом соответствующих пятизвездочному классу отеля.

— На следующей неделе мы представим директора первого дальневосточного отеля «Хилтон». Всего сказать пока не могу, но скажу, что он россиянин, до этого возглавлял один из отелей «Хилтон» в России. Ближайшие четыре года, отпущенные ему на управление отелем, он проработает здесь, в Хабаровске. Ну что еще можно к этому добавить? Его зовут Александр, ему 35 лет, — сообщил президент ГК «Дальрео» Максим Шипунов.

Вообще представить новоиспеченного директора — решение о его дальневосточном назначении было принято в апреле — планировали на этой неделе, но помешали веские обстоятельства.

— Меня срочно вызвали в Москву в Минтранс РФ по поводу нашего участка пограничного пропуска у «Заимки». Я сейчас, кстати, нахожусь в аэропорту, — пояснил Максим Шипунов. — Пока не могу назвать конкретной даты открытия участка, мы с Минтрансом как раз работаем в этом направлении.

Напомним, участок пограничного пункта пропуска должны сдать в июне 2017 года, он является самой важной частью речного пассажирского порта для обслуживания внутренних и международных линий. Помимо него в состав порта входят речной вокзал, гавань и пристань.

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