Ассоциацию туриндустрии стран АТР создали в Хабаровске
В Хабаровске учредили Международную ассоциацию туриндустрии стран
В Хабаровске учредили Международную ассоциацию туриндустрии стран
Устав новой организации подписали
Документ был подписан в рамках первого форума участников Международной ассоциации туриндустрии стран АТР. Мероприятие объединило представителей Российского союза туриндустрии, генконсульства КНР в Хабаровске, мэрий Хабаровска и Фуюаня, сотрудников туристических фирм России и более 30 туркомпаний Китая.
«Мы сегодня создаем международную ассоциацию туриндустрии стран АТР, раньше таких объединений у нас не было, несмотря на их необходимость. Туристический бизнес стран должен знать друг друга и общаться, чтобы предоставлять новые и востребованные продукты», — отметила в своем выступлении председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко.
Пока к союзу присоединились только Китай и Россия, но организаторы надеются, что и другие страны проявят интерес к ассоциации.