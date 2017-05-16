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08:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Ассоциацию туриндустрии стран АТР создали в Хабаровске

В Хабаровске учредили Международную ассоциацию туриндустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Источник: Reuters

Устав новой организации подписали вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, начальник управления по туризму города Фуюань Чжу Сыцзюнь, председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко и начальник управления по туризму острова Большой Уссурийский Дяо Шо.

Документ был подписан в рамках первого форума участников Международной ассоциации туриндустрии стран АТР. Мероприятие объединило представителей Российского союза туриндустрии, генконсульства КНР в Хабаровске, мэрий Хабаровска и Фуюаня, сотрудников туристических фирм России и более 30 туркомпаний Китая.

«Мы сегодня создаем международную ассоциацию туриндустрии стран АТР, раньше таких объединений у нас не было, несмотря на их необходимость. Туристический бизнес стран должен знать друг друга и общаться, чтобы предоставлять новые и востребованные продукты», — отметила в своем выступлении председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко.

Пока к союзу присоединились только Китай и Россия, но организаторы надеются, что и другие страны проявят интерес к ассоциации.

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