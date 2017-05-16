Особняк «Города без наркотиков» перешел фонду в бессрочное пользование

Фонду «Город без наркотиков», который сейчас возглавляет Андрей Кабанов, продлили на неопределенный срок аренду особняка на улице Белинского в центре Екатеринбурга. Как сообщает агентство ЕАН, соответствующее распоряжение областного правительства уже подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Отметим, что в разговоре с корреспондентом «АиФ-Урал» Андрей Кабанов заявил, что в фонде очень надеются на такое развитие событий, однако пока никаких документов не видели, поэтому какие-то детальные комментарии дать не могут.