Особняк «Города без наркотиков» перешел фонду в бессрочное пользование
Распоряжение облправительства подписал Евгений Куйвашев.
Распоряжение облправительства подписал Евгений Куйвашев.
Фонду «Город без наркотиков», который сейчас возглавляет Андрей Кабанов, продлили на неопределенный срок аренду особняка на улице Белинского в центре Екатеринбурга. Как сообщает агентство ЕАН, соответствующее распоряжение областного правительства уже подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.
Отметим, что в разговоре с корреспондентом «АиФ-Урал» Андрей Кабанов заявил, что в фонде очень надеются на такое развитие событий, однако пока никаких документов не видели, поэтому