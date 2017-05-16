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08:20 (мск), источник: VN.ru

Отключение горячей воды-2017 в Новосибирске 16 мая

2589 объектов отключено от горячей воды в Новосибирске по состоянию на 16 мая. Сроки возобновления подачи будут разниться в зависимости от районов, сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

С 15 мая специалисты АО «СИБЭКО» приступили к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-5, расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды началось с 4 часов 14 мая. Окончание испытаний намечено на 24 часа 24 мая.

Без горячей воды на данных участках остались 2246 объектов в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском, Дзержинском, Октябрьском и Первомайском районах. С подробным списком улиц можно ознакомиться здесь.

Еще 154 объекта в районе ОбьГЭСа будут отключены от горячей воды до 24 часов 18 мая. За эту зону отвечает локальная котельная № 35 на улице Софийской. Чуть дольше — до 24 часов 19 мая — продлится отключение горячей воды в 161-ом объекте в микрорайонах «Родники» и «Снегири», которые снабжает Калининская газовая котельная.

Меньше всего пробудут без горячей воды 28 объектов, обслуживаемых котельной «Новосибирского мясоконсервного комбината» на улице Дуси Ковальчук, 1. Там испытания продлятся до 17 часов 17 мая.

Уточнить информацию о сроках отключения по конкретному адресу можно на муниципальном портале Новосибирска или на онлайн-сервисе «Мой Новосибирск».

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