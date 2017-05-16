За два года в Омске построят 14 светофоров — список
Средства будут выделены из городского бюджета, а также в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Средства будут выделены из городского бюджета, а также в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
В этом году на проектирование светофорных объектов в городском бюджете запланировано 344 тысячи рублей, на строительство — 6 млн 754 тысяч рублей.
За счет этих средств светофоры появятся:
Кроме того, как сообщалось ранее, в этом же году в городе появится 30 светофоров типа Т.7 (постоянно мигающая желтым одиночная секция светофора, совмещенная со знаком «Пешеходный переход») вблизи детских образовательных учреждений.
Что касается 2018 года, то точный размер финансирования пока не называется, но уже известно, где намерены установить новые объекты.
Также добавим, для повышения уровня безопасности дорожного движения в 2017 году из горбюджета выделяется 9 млн 553 тысячи рублей на нанесение разметки, 7 млн 304 тысячи рублей — на обустройство 1000 дорожных знаков, 3 млн 570 тысяч рублей — на разработку проектов реорганизации движения на 137 улицах Омска.