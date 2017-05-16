За два года в Омске построят 14 светофоров — список

В этом году на проектирование светофорных объектов в городском бюджете запланировано 344 тысячи рублей, на строительство — 6 млн 754 тысяч рублей.

За счет этих средств светофоры появятся:

на проспекте Королева у остановки «Поликлиника» (пешеходный светофор);

на проспекте Мира у остановки «Радиостанция» (пешеходный детский светофор);

на перекрестке Химиков — 4-я Поселковая (транспортно-пешеходный светофор);

на перекрестке Куйбышева — Лермонтова (транспортно-пешеходный светофор);

на улице Дианова у остановки «Улица Комкова» (пешеходный светофор).

Кроме того, как сообщалось ранее, в этом же году в городе появится 30 светофоров типа Т.7 (постоянно мигающая желтым одиночная секция светофора, совмещенная со знаком «Пешеходный переход») вблизи детских образовательных учреждений.

Что касается 2018 года, то точный размер финансирования пока не называется, но уже известно, где намерены установить новые объекты.

Во-первых, за счет городского бюджета светофоры планируются:

на улице 70 лет Октября, 16 (пешеходный светофор);

на улице Дианова у остановки «Улица Звездная» (пешеходный светофор);

на проспекте Маркса у остановки «Улица Рождественского» (пешеходный светофор);

на улице Светловской, 10 (пешеходный светофор);

на перекрестке Космический — Осминина (транспортно-пешеходный светофор).

Во-вторых, по программе «Безопасные и качественные дороги» дептранс надеется установить светофоры:

на перекрестке Маркса — Потанина (пешеходный светофор);

на улице Нефтезаводской у остановки «Улица Магистральная» (пешеходный светофор);

на улице 70 лет Октября у остановки «Поворотная» (пешеходный светофор);

на улице 6-й Станционной у остановки «ДК «Железнодорожник» (пешеходный светофор).

Также добавим, для повышения уровня безопасности дорожного движения в 2017 году из горбюджета выделяется 9 млн 553 тысячи рублей на нанесение разметки, 7 млн 304 тысячи рублей — на обустройство 1000 дорожных знаков, 3 млн 570 тысяч рублей — на разработку проектов реорганизации движения на 137 улицах Омска.