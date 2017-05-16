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10:47 (мск), источник: ТАСС

Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупках

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области возбудило дело в отношении муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС»).

Источник: РИА "Новости"

Поводом стало обращение активистов ОНФ, заявивших о практикуемых компанией нарушениях при закупках, сообщила пресс-служба отделения ОНФ в Новосибирской области.

«Новосибирская аптечная сеть в составе одного лота приобретала продукты питания, лекарственные препараты, косметические средства и изделия медицинского назначения. С такими условиями участие производителей резко ограничено и заключение договоров происходит с посредниками, не способными обеспечить минимальную цену товара», — приводит пресс-служба слова активиста проекта Народного фронта «За честные закупки» Александра Стефанова.

Кроме того, по его словам, сумма закупок в разы превышает годовую потребность в этих препаратах со стороны заказчика. «Дальнейший анализ конкурсной документации показал, что собственно никакого конкурса не было. Аптечная сеть приобретает препараты у единственного поставщика по рамочному договору», — уверен Стефанов.

В поле зрения активистов ОНФ попали около десяти контрактов на закупку муниципальным предприятием лекарственных препаратов и парфюмерной продукции на сумму более 10 млрд рублей.

Согласно информации на сайте регионального УФАС, решение о возбуждении дела было принято 6 мая, его рассмотрение назначено на 6 июня. «Действия МП “НАС” по включению в Положение о закупке условия о проведении процедуры прямой закупки у единственного поставщика по рамочному договору содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”», — сообщается в обосновании возбуждения дела.

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