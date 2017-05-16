Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится на следующей неделе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб.

«Пока мы следим за прогнозом погоды. Вообще, если говорить с формальной точки зрения, то можно было отключить отопление еще в конце апреля. Был период, когда более пяти дней среднесуточная температура была плюс 8 и выше. Но мы понимали, что мы живем на Урале, понимали, какой ожидается прогноз погоды, и то, что произошло в некоторых городах, где отключили отопление, а потом снова начали его включать — мы не стали этого делать. Пока, к сожалению, прогноз погоды не очень хороший.

Пока нет даты отключения отопления, минуса в прогнозе нет, но в конце этой недели ночные температуры — плюс два, плюс один градус. Для людей пожилых и больных, для детей, для людей со слабым иммунитетом, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, конечно, это плохо. Поэтому пока окончательной даты отключения нет, но думаю, что это будет, в крайнем случае, в начале следующей недели, — сказал Якоб.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что на смену холодным ночам в Екатеринбурге будут приходить относительно теплые дни.