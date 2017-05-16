В двух районах Уфы временно отключат воду
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении холодной воды 17 мая
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении холодной воды 17 мая
Отключение воды запланировано в двух районах башкирской столицы.
В Кировском районе с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Амантая, 2, 2/1, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8/1, 9, 9/1, 10/1.
В Калининском районе с 10 часов 17 мая до 6 часов утра 18 мая холодная вода будет отключена на ул. Зианчуринская, 2, 4, 31; ул. Моховая, 19; ул. Артема, 36; ул. Петергофская, 1, 2а; ул. Сельская Богородская, 18/1, 57, 59, 61, 65; ул. Трамвайная, 4/5; ул. Кирпичная, 44.