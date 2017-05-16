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11:31 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дорогу из Волжского в Волгоград отремонтируют к 1 июля

В городе Волжском Волгоградской области стартовал масштабный ремонт дороги по направлению к Волгограду, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу города-спутника.

По официальной информации, отремонтированы будут три участка дороги общей протяженностью 3,3 километра.

В частности, сообщается, что в порядок приведут отрезки дорог от знака «герб Волжского» (со стороны Волгограда) до ГЭС, от ГЭС до шлюзов и от шлюзов до знака «Волжский».

Работы ведутся на въезде в Волжский (со стороны Волгограда) до ГЭС. Здесь уже проведена фрезеровка верхнего слоя асфальтового покрытия. Протяжённость ремонтируемого участка — 1,5 километра.

Осуществляет ремонт подрядная организация ООО «Тацинское ДСУ». Завершить ремонт планируется к 1 июля.

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