Дорогу из Волжского в Волгоград отремонтируют к 1 июля

По официальной информации, отремонтированы будут три участка дороги общей протяженностью 3,3 километра.

В частности, сообщается, что в порядок приведут отрезки дорог от знака «герб Волжского» (со стороны Волгограда) до ГЭС, от ГЭС до шлюзов и от шлюзов до знака «Волжский».

Работы ведутся на въезде в Волжский (со стороны Волгограда) до ГЭС. Здесь уже проведена фрезеровка верхнего слоя асфальтового покрытия. Протяжённость ремонтируемого участка — 1,5 километра.

Осуществляет ремонт подрядная организация ООО «Тацинское ДСУ». Завершить ремонт планируется к 1 июля.