Разведенные астанчане не смогут получить бесплатное жилье
Власти Астаны намерены ужесточить условия получения бесплатного жилья для снижения очередности.
Власти Астаны намерены ужесточить условия получения бесплатного жилья для снижения очередности.
Предлагается увеличить с 3 до 5 лет срок постоянного проживания для постановки на учет нуждающихся в жилье, передает Elorda.info. Также планируется понятие «неполные семьи» отнести только к вдовам и вдовцам.
— Для введения дополнительных ограничительных мер по сдерживанию роста очередности управление предлагает внести поправки в жилищное законодательство. Суть предложений в том, чтобы увеличить срок постоянного проживания в столице с трех до пяти лет для постановки на учет нуждающихся, изменить требования по ограничению дохода, применяемого к социально уязвимым категориям, а в целях избежания фиктивных разводов для приобретения статуса, дающего право на постановку в очередь, уточнить понятие «неполные семьи». К данной категории относить только вдов и вдовцов, — сообщил руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов, которого цитирует «Вечерняя Астана».
По словам Ахметова, акиматом ведется инвентаризация списков граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В 2016 году в столице очередникам были предоставлены 93 квартиры. В апреле 2017 года на заседании жилищной комиссии было предоставлено 260 квартир, которые достались четырем ветеранам войны, 49
Ранее столичные власти предложили исключить из списка очередников на жилье из государственного фонда репатриантов, которые при въезде в Казахстан уже получили денежные компенсации на приобретение жилья. Также стоит вопрос исключения из списка на жилье военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования. Таким образом, количество очередников специалисты намерены сократить вдвое.
На сегодняшний день число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.