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08:57 (мск), источник: 365info.kz

Разведенные астанчане не смогут получить бесплатное жилье

Власти Астаны намерены ужесточить условия получения бесплатного жилья для снижения очередности.

Источник: 365info.kz

Предлагается увеличить с 3 до 5 лет срок постоянного проживания для постановки на учет нуждающихся в жилье, передает Elorda.info. Также планируется понятие «неполные семьи» отнести только к вдовам и вдовцам.

 — Для введения дополнительных ограничительных мер по сдерживанию роста очередности управление предлагает внести поправки в жилищное законодательство. Суть предложений в том, чтобы увеличить срок постоянного проживания в столице с трех до пяти лет для постановки на учет нуждающихся, изменить требования по ограничению дохода, применяемого к социально уязвимым категориям, а в целях избежания фиктивных разводов для приобретения статуса, дающего право на постановку в очередь, уточнить понятие «неполные семьи». К данной категории относить только вдов и вдовцов, — сообщил руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов, которого цитирует «Вечерняя Астана».

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По словам Ахметова, акиматом ведется инвентаризация списков граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В 2016 году в столице очередникам были предоставлены 93 квартиры. В апреле 2017 года на заседании жилищной комиссии было предоставлено 260 квартир, которые достались четырем ветеранам войны, 49 детям-сиротам, 137 семьям, относящимся к социально уязвимым категориям.

Ранее столичные власти предложили исключить из списка очередников на жилье из государственного фонда репатриантов, которые при въезде в Казахстан уже получили денежные компенсации на приобретение жилья. Также стоит вопрос исключения из списка на жилье военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования. Таким образом, количество очередников специалисты намерены сократить вдвое.

На сегодняшний день число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.

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