Разведенные астанчане не смогут получить бесплатное жилье

Предлагается увеличить с 3 до 5 лет срок постоянного проживания для постановки на учет нуждающихся в жилье, передает Elorda.info. Также планируется понятие «неполные семьи» отнести только к вдовам и вдовцам.

— Для введения дополнительных ограничительных мер по сдерживанию роста очередности управление предлагает внести поправки в жилищное законодательство. Суть предложений в том, чтобы увеличить срок постоянного проживания в столице с трех до пяти лет для постановки на учет нуждающихся, изменить требования по ограничению дохода, применяемого к социально уязвимым категориям, а в целях избежания фиктивных разводов для приобретения статуса, дающего право на постановку в очередь, уточнить понятие «неполные семьи». К данной категории относить только вдов и вдовцов, — сообщил руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов, которого цитирует «Вечерняя Астана».