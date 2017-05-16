В Новосибирскую область не пустили 350 тонн черешни, абрикосов и яблок

Крупную партию сельхозпродукции из республик Средней Азии из Казахстана не пустили на территорию области.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора по НСО, за две недели мая 2017 года инспекторы Управления задержали на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» более 350 тонн подкарантинной сельхозпродукции из Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Под запрет попало 172,92 тонн плодовоовощной продукции, 60 саженцев яблони, малины и 1 000 штук рассады земляники из Кыргызстана, 151,6 тонн плодовоовощной продукции из Казахстана, а также 40 тонн овощей из Таджикистана. Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан и предназначалась получателям из сибирских регионов.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в 24 случаях было установлено, что данные партии продукции, — яблоки, абрикосы, черешня, огурцы, томаты, кабачки, перец, баклажаны, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, свекла, а также рис продовольственный, — имели высокий фитосанитарный риск, перевозились без соответствующих документов, либо с отсутствием соответствующей маркировки на упаковках.

Согласно требованиям международного карантинного законодательства, ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен и возвращен обратно отправителям.