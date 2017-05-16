«Все равно поймаем за хвост»: чадящие асфальтовые заводы пообещали закрывать
В Красноярске перед сезоном ремонта дорог проверяют асфальтовые заводы, сообщили 16 мая в
В Красноярске перед сезоном ремонта дорог проверяют асфальтовые заводы, сообщили 16 мая в
Только в районе деревни Кубеково общественники насчитали 25 асфальтобетонных заводов, которые с началом летнего сезона заработают в полную силу и осложнят и без того неблагоприятную экологическую обстановку в районе. Напомним, депутаты Законодательного Собрания на недавнем выездном совещании по развитию дорожной отрасли приводили данные, что всего в Красноярске таких заводов около 40.
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«Я сразу хочу предупредить: коллеги, если у вас отсутствует разрешение, вы лучше не работайте. Потому что мы вас все равно поймаем за хвост, и вам будет очень плохо», — заявила руководитель отдела.
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