«Все равно поймаем за хвост»: чадящие асфальтовые заводы пообещали закрывать

Только в районе деревни Кубеково общественники насчитали 25 асфальтобетонных заводов, которые с началом летнего сезона заработают в полную силу и осложнят и без того неблагоприятную экологическую обстановку в районе. Напомним, депутаты Законодательного Собрания на недавнем выездном совещании по развитию дорожной отрасли приводили данные, что всего в Красноярске таких заводов около 40.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии пояснили: из тех объектов, которые работают в Советском районе, лишь 12 получили разрешения, а еще по 2 заводам документы находятся на рассмотрении. Начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами Юлия Гуменюк отметила, что сейчас сотрудники министерства при проверках нацелены именно на то, чтобы приостанавливать деятельность незаконных заводов сроком на 90 суток.

«Я сразу хочу предупредить: коллеги, если у вас отсутствует разрешение, вы лучше не работайте. Потому что мы вас все равно поймаем за хвост, и вам будет очень плохо», — заявила руководитель отдела.