В Красноярске выбрали застройщика исторической территории города

Мэрия Красноярска выбрала подрядчика, который займется сносом бараков в историческом центре города. Речь идет об участке в границах квартала ул. Ады Лебедевой — ул. Перенсона — ул. Коммунистической — ул. Вейнбаума. Общая площадь участка составляет более 5,5 тыс. кв.м. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии.

Компания «ПСК Красноярскстрой» была единственным участником аукциона. Фирма получила право в течение 30 дней заключить с администрацией договор на развитие территории. Стоимость контракта составила 2,1 млн рублей.

Сейчас на земельном участке находится шесть ветхих домов. Согласно документации, на месте бараков может быть построена одна высотка на 159 квартир. Дело в том, что в 2011 году для этого участка был разработан проект застройки. Позже территорию внесли в зону охраны памятников.

Напомним, специально для этой площадки архитектор Сергей Бальцер подготовил проект жилого комплекса, который в 2012 году получил главную награду архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири». Участок имеет сложный рельеф, перепад высот между улицами Лебедевой и Коммунистической доходит до 11 метров.