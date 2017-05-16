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10:15 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке проверяют автобусы, которые были сняты с маршрутов из-за плохого технического состояния

11 мая проверке подверглось несколько автобусов, принадлежащих ООО «Скорость», ООО «Влад Рейс» и ООО «ПримАвтоБизнес». Месяц назад они были сняты с маршрутов.

Источник: Вести Приморье

Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока проводят выездные проверки технического состояния автобусов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Владивостока, речь идет о машинах, которые ранее были сняты с регулярных маршрутов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Согласно договорам, которые заключены между мэрией и автотранспортными предприятиями, перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу автобусов не только технически исправных, но и находящихся в надлежащем санитарном состоянии.

11 мая проверке подверглось несколько автобусов, принадлежащих ООО «Скорость», ООО «Влад Рейс» и ООО «ПримАвтоБизнес». Месяц назад они были сняты с маршрутов. Сегодня все машины отремонтированы и уже вышли на линию.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке действуют 93 муниципальных автобусных маршрутов. На них работает около 700 автобусов, которые ежедневно перевозят около 30 тысяч пассажиров.

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