Куйвашев и Якоб открыли операционный блок в екатеринбургской ГКБ № 40

В ГКБ № 40 работает единственный в Уральском регионе специализированный нейрохирургический центр, включающий в себя поликлиническое звено, стационарный корпус и выездную консультативную бригаду.

«Работы шли два с половиной года: это связано с тем, что на время ремонта корпус не закрывался и продолжал обслуживать пациентов. На проведение работ из бюджета города в общей сложности муниципалитет выделил более 40 миллионов рублей», — пояснил Александр Якоб.

За год в оперблоке проходит более трех с половиной тысяч операций. Ожидается, что после проведенного капитального ремонта число плановых и неотложных операций увеличится на 20 процентов.

«С открытием этого самого современного операционного блока больница превращается в городской, региональный и межрегиональный центр, который, по оценкам экспертов, позволит увеличить количество операций на 20 процентов. Соответственно, больница сможет принять больше пациентов и как можно большему количеству людей оказать необходимую помощь», — отметил Евгений Куйвашев.

В ходе капремонта осуществлены уникальные технологические решения: кроме стандартного набора помещений создана палата пробуждения — специальное помещение для наблюдения за пациентом после операции, внедрен новый принцип работы высокоточных операционных микроскопов, все технологическое оборудование вынесено за пределы операционного блока для автоматического управления всеми параметрами операционной зоны.

Кроме того, создана система дистанционного мониторинга оборудования, обеспечено постоянное автоматическое поддержание определенного микроклимата в операционных, герметичность операционного пространства. Кроме того, установлены камеры видеонаблюдения и система контроля доступа.

«Здесь самое современное оборудование. Например, электронные микроскопы, которые позволяют в определенных режимах работы отличать опухолевые ткани от здоровых тканей. У нас появилась видеотрансляции изображений с микроскопа на монитор, чтобы вся бригада видела операционное поле. Это дает новые возможности для обучения молодых специалистов, проведения мастер-классов и конференций, которых у нас в стенах горбольницы проходит очень много. Мы оснастили операционные системой вентиляции и кондиционирования — фактически это самая современная система создания микроклимата с определенными параметрами влажности, температурного режима, обеспечения подачи стерильного воздуха на операционный стол. Это важно не только для бригады, которая иногда работает в течение многих часов, но и для самих пациентов», — рассказал главный врач ГКБ № 40 Александр Прудков.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев обсудил с главврачом горбольницы перспективы создания межрегионального центра неотложной помощи.

Напоминаем, горбольница будет задействована в медобслуживании гостей и участников чемпионата мира по футболу 2018 года.