Газета «Уральский Рабочий» перейдет в собственность Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение администрации губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение администрации губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области.
Об этом в своем Instagram сообщил руководитель департамента информационной политики губернатора Александр Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.
«Такое решение вызвано обращением сотрудников одного из старейших изданий Урала с просьбой спасти газету от закрытия. Учитывая желание собственников “Уральского рабочего” всеми силами сохранить выпуск газеты, без сомнения, поручение будет выполнено в короткие сроки, и “Уральский рабочий” вновь станет полноценной общеобластной газетой с многотысячным тиражом», — сообщил Иванов.
Евгений Куйвашев дал поручение Администрации Губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области. Такое решение вызвано обращением сотрудников одного из старейших изданий Урала с просьбой спасти газету от закрытия. Учитывая желание собственников «УР» всеми силами сохранить выпуск газеты, без сомнения, поручение будет выполнено в короткие сроки, и «Уральский рабочий» вновь станет полноценной общеобластной газетой с многотысячным тиражом.
Напомним, ранее сообщалось о серьезных экономический сложностях, возникших у издания. Об этом стало известно в преддверии юбилея газеты — изданию исполнилось 110 лет. Газета перешла на еженедельный режим и стала выходить в