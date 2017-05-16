Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Названы города Европы с самым доступным жильем
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Тоже потрясный»: СМИ США оценивают танк Т-90
США купили у Киева истребители СССР - причины
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Сыр и молоко оправдали
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Газета «Уральский Рабочий» перейдет в собственность Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение администрации губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области.

Источник: Nakanune.ru

Об этом в своем Instagram сообщил руководитель департамента информационной политики губернатора Александр Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.

«Такое решение вызвано обращением сотрудников одного из старейших изданий Урала с просьбой спасти газету от закрытия. Учитывая желание собственников “Уральского рабочего” всеми силами сохранить выпуск газеты, без сомнения, поручение будет выполнено в короткие сроки, и “Уральский рабочий” вновь станет полноценной общеобластной газетой с многотысячным тиражом», — сообщил Иванов.

Евгений Куйвашев дал поручение Администрации Губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области. Такое решение вызвано обращением сотрудников одного из старейших изданий Урала с просьбой спасти газету от закрытия. Учитывая желание собственников «УР» всеми силами сохранить выпуск газеты, без сомнения, поручение будет выполнено в короткие сроки, и «Уральский рабочий» вновь станет полноценной общеобластной газетой с многотысячным тиражом.

Напомним, ранее сообщалось о серьезных экономический сложностях, возникших у издания. Об этом стало известно в преддверии юбилея газеты — изданию исполнилось 110 лет. Газета перешла на еженедельный режим и стала выходить в черно-белом варианте. Кроме того, из издания ушел шеф-редактор и часть сотрудников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Усиление Ямала в "Корпорации развития": Виктор Гузь избран главой набсовета
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Forbes составил рейтинг самых доходных российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь