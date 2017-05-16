Площадь Революции в Челябинске ждет масштабное преображение за полмиллиарда рублей

В России подвели итоги национального архитектурного конкурса, направленного на модернизацию общественных пространств 15 городов, — в их число вошла и столица Южного Урала с программой масштабного преображения главной площади города; стоимость проекта оценивают в 500 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинск на федеральном конкурсе представляла компания ООО «УралНИИстромпроект». Ее руководитель Василий Важенин рассказал, что в рамках проекта планируется объединить пешеходную Кировку, площадь Революции, Театральную площадь и горсад имени Пушкина в единый маршрут, доступный, в том числе, для инвалидов; ширина полос проспекта Ленина сузится с 3,75 до 3,25 метра, асфальтобетон на площади Революции снимут и замостят ее натуральным камнем.

«Трудно прогнозировать реакцию горожан, особенно эстетически не подготовленных, как в Челябинске. Мы опирались на современные тенденции в Европе и США, и только будущие поколения смогут оценить проект. Что касается покрытия, то у натурального камня износостойкость в несколько раз выше. При грамотной укладке это решение раз и навсегда», — цитирует Важенина сайт «КоммерсантЪ».

По скромным подсчетам, на глобальную реновацию площади потребуется 300−500 млн рублей, и это, по мнению Важенина, вполне реалистичная сумма. Реализация пройдет за счет федеральной субсидии, а также городского и областного бюджетов. По словам организаторов конкурса, площадь Революции должна преобразиться к 2018 году.