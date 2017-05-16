Волгоградцы выступили против ликвидации популярного в городе рынка

— Работа рынка не прекращается, сегодня происходит его передача в оперативное управление МУП «Центральный рынок». Этот вопрос требует отдельной проработки, диалог предпринимателей Ворошиловского рынка и представителей городской и областной администрации продолжится, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе губернатора.

Об акции организаторы известили общественность заранее. Поэтому на подходе к зданию администрации их уже поджидали полицейские с собаками. Бизнесмены не скандировали никаких лозунгов, не демонстрировали никаких надписей, просто двигались небольшой группой. Однако стражи порядка остановили их, потребовали документы и задержали несколько человек за участие в несанкционированном шествии. Поводом к нему как раз и стала ликвидация популярного у волгоградцев рынка. Разговоры о его возможном закрытии начались еще в декабре прошлого года. Предприниматели обращались в прокуратуру, правительство РФ, собрали 2,5 тысячи подписей жителей района.

Майским утром делегация торговцев и постоянных покупателей направилась к губернатору области с подписными листами и «подарками». Бутафорский гроб с местными продуктами символизировал похороны бизнеса в регионе. Кроме того, в приемную главы области принесли «лопату волгоградского производителя», чтобы удобнее было закапывать частные инициативы.

— Наш рынок в Ворошиловском районе — единственный работающий в цивилизованных условиях: с лабораторией, морозильными установками, холодной и горячей водой, — рассказала «РГ» предпринимательница Наталья Ташлай. — Нам же предлагают перебраться на открытую площадку в другом месте. Там нет даже павильонов, просто железные столы. Мы должны торговать под снегом и дождем?

— Ни о каком слиянии с Центральным рынком речь не идет, — убеждена предприниматель Надежда Кузнецова. — Нам предлагали перейти на «Альтаир», но это вещевой рынок. Там нет воды. И куда денутся люди, которые там уже торгуют? Говорили также, что здание рынка Ворошиловского района ветхое. Но какая экспертиза это определила?

По ее словам, за решением депутатов кроется чей-то интерес. И здание рынка могут попросту демонтировать. Недовольны сложившейся ситуацией и простые волгоградцы, которые совершали покупки на рынке годами.

— Я переехала из Ворошиловского в Краснооктябрьский район, но все равно каждую неделю езжу именно сюда. Потому что на других рынках нет нужных мне продуктов такого же качества, — говорит волгоградка Наталья Анисимова.

Возможно, тревога торговцев и на самом деле не имеет оснований, ведь пока же все работают на своих привычных местах. Правда, того самого диалога, который обещает власть и которого жаждет бизнес, тоже не происходит. Между тем в Волгограде сейчас действует 27 легальных базаров и торговых комплексов рыночного типа. Из них семь имеют статус розничного рынка. В то же время многие площадки, работающие десятилетиями, ликвидируют. Например, разбирают Казачий рынок в Дзержинском районе. На этом участке предполагалась сезонная торговля, но арендатор устроил там круглогодичный рынок. В итоге ему придется свернуть работу по решению суда.

Логика в действиях власти есть: на протяжении последних десятилетий места для нестационарных объектов выделялись по непрозрачным схемам. Многие ларьки расположены на прилегающей к домам территории и на инженерных сетях. Такие торговые точки, конечно, нужно сносить. А вот станет ли от этого лучше городу и горожанам, покажет время.

Комментарии

Ирина Пешкова, первый заместитель главы администрации Волгограда:

— Дума решила ликвидировать муниципальное предприятие, которое является организатором торговли на Ворошиловском рынке. Но решение закрыть торговлю никто не принимал. Мы объединяем административную структуру, чтобы управлением этим имущественным комплексом осуществляло одно муниципальное предприятие — МУП «Центральный рынок».

Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной думы: