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09:45 (мск), источник: АиФ Омск

Транспортные потоки перераспределят в центре Омска из-за реконструкции

В городе продолжают реставрировать улицу Ленина.

Из-за реконструкции улицы Ленина транспортные потоки в центре Омска перераспределят. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение транспорта предлагается разделить по трём направлениям: по Левому берегу, проспекту Маркса, а третью часть — по улице Маршала Жукова. Также планируется сделать двусторонними улицы Тюменскую и Карла Либкнехта на участке от Краснофлотской до Гагарина.

«Улица Ленина несёт на себе большую транзитную функцию, мы понимаем, что ограничение движения по улице Ленина приведет к осложнениям.— Отмечает заместитель директора департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец. — Поэтому предусматривается возможность производства работ и перекрытия одновременно не более двух полос. Кроме того, планируется сохранить поперечную связь двух зон слева и справа: от улицы Ленина через поперечные улицы. Поток транспорта, который идет по улицам Ленина, Гагарина, проспекту Маркса, через площадь Победы. На участке от проспекта Маркса до Ленинградской площади будет организован левый поворот электротранспорта на “Тысячу мелочей”. Сегодня мы прорабатываем все возможные варианты».

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