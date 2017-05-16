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09:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликован «зарплатный» рейтинг вакансий

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана озвучил «зарплатный» рейтинг вакансий в апреле этого года.

Источник: Башинформ

К 1 мая текущего года в республиканском банке вакансий насчитывалось 39,4 тысячи рабочих мест. Из них 86 процентов — постоянные рабочие места.

Уровень заработной платы почти 43 процентов имеющихся вакансий превысил 20 тысяч рублей. Год назад таких вакансий было на 10 процентов меньше. Еще 39 процентов вакантных мест, заявленных работодателями в службу занятости, подразумевают оплату труда от 10 до 20 тысяч рублей.

Зарплата ниже прожиточного минимума установлена для девяти процентов рабочих мест из республиканского банка вакансий.

В целом за четыре месяца 2017 года работодатели республики сообщили в службу занятости о наличии 83 тысяч свободных рабочих мест.

Как сообщало агентство «Башинформ», средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей.

Средний размер пособия по безработице в республике за апрель составляет 4030 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года, численность экономически активного населения превышает 1,948 млн человек.

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