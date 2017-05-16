В Беларуси начали производство велосипедов из березы и ясеня

Рама и вилка такого велосипеда выполнены из дерева. Также в комплектации присутствуют задние барабанные тормоза и одна скорость на трансмиссии. Вес деревянного коня — 21 килограмм. В дополнение на раму велосипеда могут нанести рисунок.

Стоимость велосипеда, выполненного из берёзы, составит 1890 рублей, а из ясеня — 2290 рублей. Пока неизвестно, насколько популярным деревянный конь будет среди белорусов. Известно, что в Европе велосипеды, изготовленные вручную из натуральных материалов, стоят намного больше.

Мастера, которые создают деревянные велосипеды не сомневаются в надежности своих конструкций. Они предлагают гарантию на деревянную раму на пять лет. Выполнение заказа на партию велосипедов из десяти штук займет не более 30 дней, передает ТАСС.

Известно, что на территории Беларуси деревянные велосипеды создавали еще в первой половине двадцатого века. В музее белорусского Полесья в Пинске имеется образец велосипеда, полностью созданного из дерева в 1933 году.

Подготовила Алина Янчур.