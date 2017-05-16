Восстановление облика НОВАТа обойдется в 38 миллионов рублей

Администрация НОВАТа запланировала работы по проведению технического обследования здания театра и разработке научно-технической документации по его сохранению. В заявке подчеркивается, что здание является памятником архитектуры федерального значения.

Максимальная сумма контракта, указанная в заявке, составляет 38 миллионов 160 тысяч 970 рублей. Желающим принять участие в конкурсе придется перечислить 1,9 миллиона рублей для обеспечения заявки, которые принимаются до пятого июня. Все претенденты должны иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и соответствующий опыт.

Согласно условиям конкурса, от подрядчика потребуется создать проектную документацию по реставрации здания НОВАТа, а также восстановлению оригинального облика его фасада. Кроме того, предполагается увеличение высоты потолков в фойе второго этажа, создание дополнительного репетиционного зала и обеспечение доступа в театр инвалидов. Все работы должны быть проделаны до 30 ноября 2017 года.

НОВАТ является самым большим театром в России, общая площадь его помещений составляет 40663 квадратных метра, а объем здания — 294340 кубических метров. 55-метровый купол театра не имеет аналогов в мире, при своем немалом диаметре он имеет толщину всего восемь сантиметров. Под этим куполом едва ли не полностью может поместиться московский Большой театр.