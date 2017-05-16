Госстройнадзор проверил возведение интерактивного музея в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в инспекции, на момент проверки монтаж металлоконструкций и перекрытий на объекте был выполнен на 100%, кровли — на 95%, стеновых панелей — на 90%. «В настоящее время проверка продолжается, изучается предоставленная заказчиком исполнительная документация», — добавили в региональном Госстройнадзоре.

Напомним, что Проектом предусматривается строительство одноэтажного здания с пристройками технического и санитарного назначения и балконом. Площадь музея, строящегося в пойме реки Царица, будет достигать 7 000 квадратных метров. В нем будут предусмотрены выставочные залы и лекторий на 130 мест. Музей одновременно сможет принимать до 600 человек. В мультимедийной выставке будут использоваться голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды.