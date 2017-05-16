Во дворах Уфы продолжают демонтировать незаконные парковочные ограждения

Все старания жильцов по созданию индивидуального парковочного места сошли на нет буквально за минуту. За демонтаж стихийных стоянок взялась спецтехника.

Автолюбителям ничего не остается кроме как собирать уцелевшие детали.

За срезанный парковочный барьер Мария Ключникова на жилищников не в обиде. Конструкция была установлена незаконно и рано или поздно её все равно бы сняли. Однако теперь Марии следует быть начеку. Теперь это место может занять любой водитель.