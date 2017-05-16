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10:16 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Во дворах Уфы продолжают демонтировать незаконные парковочные ограждения

Но на каждую срезанную цепь появляются десяток новых. Чиновники считают, что вся проблема в том, что жители не могут договориться между собой.

Все старания жильцов по созданию индивидуального парковочного места сошли на нет буквально за минуту. За демонтаж стихийных стоянок взялась спецтехника.

Автолюбителям ничего не остается кроме как собирать уцелевшие детали.

За срезанный парковочный барьер Мария Ключникова на жилищников не в обиде. Конструкция была установлена незаконно и рано или поздно её все равно бы сняли. Однако теперь Марии следует быть начеку. Теперь это место может занять любой водитель.

В многолетней парковочной войне вся чаще появляются новые жертвы. На этот раз жалуются жилищники. Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности они вынуждены выходить в рейды и срезать проволоки и парковочные барьеры.

Эволюция индивидуальных парковок не стоит на месте. В микрорайоне Сипайлово жильцы отказались от обычных цепей с замками и построили общую парковку почти на 20 машин. Жильцы многоэтажек купили все необходимые материалы. Оградили площадку забором и установили шлагбаум. И теперь здесь есть даже индивидуальные парковочные места.

Вот только в администрации города никому не известно о новом объекте. И теперь законность постройки будут проверять. А между тем организовать такую стоянку не так уж и сложно. Такие парковки не будут демонтированы. Главное, чтобы проезд во двор был доступен для экстренных служб, то есть скорой помощи, полиции и пожарных.

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