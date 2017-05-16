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12:29 (мск), источник: РИАЦ

На волгоградских дорогах может быть использовано инновационное тросовое ограждение

В облдуме прошло рабочее совещание по перспективам использования на дорогах региона инновационного тросового ограждения.

Источник: РИАЦ

Новая конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения экономичности и обеспечения безопасности участников дорожного движения. Для её изготовления планируется задействовать мощности волгоградских предприятий. Рабочая встреча проходила в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги».

На совещании прошло обсуждение конструктивных особенностей тросового ограждения. Этот вид дорожных сооружений отличается высокой удерживающей способностью и минимальной травмоопасностью, а также простотой монтажа, низкой стоимостью изготовления и содержания по сравнению с барьерным и щитовым ограждением.

Руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов выразил заинтересованность городских властей в использовании тросового ограждения при дальнейшем благоустройстве автомобильных дорог Волгограда, в частности, Второй и Третьей Продольных магистралей. Для этих целей в Волгограде может быть открыто отделение фирмы-изготовителя конструкций.

По итогам совещания изготовителю предложено представить документы о проведении технических испытаний тросового ограждения, а также материалы, подтверждающие качество и сертификацию данной продукции, в профильные комитеты областной и городской администраций. Региональному координатору партпроекта «Безопасные дороги» поручено подготовить информацию о том, как установка новых ограждений способствует снижению травматизма на дорогах Волгограда.

«Безопасности дорожного движения уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровнях, — отметил вице-спикер Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков. — В последние два года, при поддержке федерального центра, проводится масштабная реконструкция автомобильных дорог Волгограда, внедряется новая комплексная транспортная схема, автострады оборудуются современными светофорами, пешеходными переходами и ограждениями. На главных магистралях города скоро появится выделенная полоса для общественного транспорта. Всё это — составляющие системной работы по наведению порядка в дорожно-транспортном комплексе Волгоградской области, главной целью которой является удобство и безопасность жителей региона».

Следующее рабочее совещание по этой теме планируется провести через две недели.

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