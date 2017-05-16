На волгоградских дорогах может быть использовано инновационное тросовое ограждение
В облдуме прошло рабочее совещание по перспективам использования на дорогах региона инновационного тросового ограждения.
В облдуме прошло рабочее совещание по перспективам использования на дорогах региона инновационного тросового ограждения.
Новая конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения экономичности и обеспечения безопасности участников дорожного движения. Для её изготовления планируется задействовать мощности волгоградских предприятий. Рабочая встреча проходила в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги».
На совещании прошло обсуждение конструктивных особенностей тросового ограждения. Этот вид дорожных сооружений отличается высокой удерживающей способностью и минимальной травмоопасностью, а также простотой монтажа, низкой стоимостью изготовления и содержания по сравнению с барьерным и щитовым ограждением.
Руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов выразил заинтересованность городских властей в использовании тросового ограждения при дальнейшем благоустройстве автомобильных дорог Волгограда, в частности, Второй и Третьей Продольных магистралей. Для этих целей в Волгограде может быть открыто отделение
По итогам совещания изготовителю предложено представить документы о проведении технических испытаний тросового ограждения, а также материалы, подтверждающие качество и сертификацию данной продукции, в профильные комитеты областной и городской администраций. Региональному координатору партпроекта «Безопасные дороги» поручено подготовить информацию о том, как установка новых ограждений способствует снижению травматизма на дорогах Волгограда.
«Безопасности дорожного движения уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровнях, — отметил
Следующее рабочее совещание по этой теме планируется провести через две недели.