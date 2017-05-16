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10:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Для жителей Киева подорожал газ

Газ для киевлян с апреля подорожал на 1,2% до 6 958 грн за 1 тыс. куб. метров.

Источник: Telegraf.com.ua

Жители Киева с апреля 2017 года будут платить за природный газ 6 958 грн за 1 тыс. куб. м, что на 1,2% больше, чем ранее действовавшая «единая» цена на газ (6 879 грн за 1 тыс. куб. м). Об этом в платежках за апрель сообщает столичная газоснабжающая компания «Киевгаз».

«Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22.03.2017 г. № 187 цена на газ для бытовых потребителей установлена на период с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года. Учитывая тариф на транспортировку магистральными газопроводами и тариф на распределение, цена природного газа для населения Киева с 1 апреля 2017 года составляет 6,9579 грн за 1 куб. м», — говорится в платежном документе.

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Как сообщалось, 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ должен был состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя рассчитывается исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, может вырасти в среднем в 1−4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличиться в среднем в 5−8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год. Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 млн украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.

Также Гройсман заявлял, что любые изменения ценообразования на газ должны происходить таким образом, чтобы конечная цена «голубого» топлива не превышала 6 879 грн за тыс. куб. м. 4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ, должно быть приостановлено.

Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. 10 апреля Нацкомиссия отменила действие своего постановления о введение абонплаты за газ. Постановление об отмене было обнародовано в газете «Урядовый курьер» 27 апреля. Этот документ вступил в силу со дня, которые следует за днем его публикации, то есть с 28 апреля. Постановление Кабмина от 22.03.2017 г. № 187, на которое ссылается «Кивгаз», налагает на НАК «Нафтогаз Украины» и другие субъекты рынка специальные обязательства по поставкам газа для населения и других категорий потребителей. Этот документ также определяет цену газа как товара для бытового потребителя (населения) на уровне 6 079 грн за 1 тыс. куб. м (4,942 грн за куб. м + 2,5% торговой наценки + НДС).

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