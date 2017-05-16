Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Сыр и молоко оправдали
Глава МИД Украины о встрече с Трампом: такого в Москве не ожидали
Часть россиян могут лишить права выезда за границу
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Летающий танк» РФ может потопить авианосец – СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Сыр и молоко оправдали
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
10:10 (мск), источник: Noi.md

НБМ объясняет укрепление национальной валюты

Национальный банк Молдовы объяснил отмеченное с начала года укрепление лея к доллару и евро наличием излишков валюты на рынке в условиях роста предложения валюты со стороны населения и экспортеров, которое превышает спрос и потребности импортеров.

Источник: Noi.md

В частности, как отметил НБМ, накануне, 15 мая 2017 г. курс молдавского лея по отношению к доллару США увеличился, по сравнению с показателями на начало этого года, примерно на 6,54%, а по отношению к евро — на 2,78%, передает NOI.md.

В сообщении Нацбанка Молдовы говорится, что в течение первых 3 месяцев 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, был зарегистрирован рост объемов денежных переводов в пользу физических лиц примерно на 12,65% — до 251,77 млн. долларов США. что в течение первых 3 месяцев 2017 г., темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта. Учитывая географическую переориентацию молдавского экспорта на страны в ЕС и его валютную структуру, наблюдается увеличение доли евро во внешней торговле.

Читайте также
ЕБРР пересмотрел прогнозы экономического роста Молдовы на 2017 год с 2,5 до 3%

Таким образом, как отмечает НБМ, укрепление молдавского лея по отношению к евро было более низким, чем по отношению к доллару США, который зафиксировал тенденцию к снижению и по отношению к другим региональным валютам, таким как румынский лей и российский рубль.

Как подчеркивают в Нацбанке Молдовы, учитывая чрезмерную ликвидность в банковском секторе и высокий уровень международных резервов, денежная политика НБМ не предусматривает пока полную закупку излишков валюты на внутреннем рынке.

Национальный банк Молдовы заявил, что продолжит концентрироваться на своей главной цели — обеспечении стабильности внутренних цен согласно стратегии таргетирования инфляции.

В то же время Центробанк отметил, что ведет постоянный мониторинг развития внутреннего валютного рынка и вмешивается в случае необходимости для недопущения чрезмерной волатильности обменного курса и его спекулятивного развития.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.5258   -0.64
$
Доллар США ММВБ
56.2800   -0.07
Евро ЦБ
61.8449   -0.25
Евро ММВБ
62.0500   +0.17
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Хоккеисты сборной России выиграли шестой матч подряд на ЧМ
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
Forbes впервые составил рейтинг доходов российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь