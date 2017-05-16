НБМ объясняет укрепление национальной валюты

В сообщении Нацбанка Молдовы говорится, что в течение первых 3 месяцев 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, был зарегистрирован рост объемов денежных переводов в пользу физических лиц примерно на 12,65% — до 251,77 млн. долларов США. что в течение первых 3 месяцев 2017 г., темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта. Учитывая географическую переориентацию молдавского экспорта на страны в ЕС и его валютную структуру, наблюдается увеличение доли евро во внешней торговле.

В частности, как отметил НБМ, накануне, 15 мая 2017 г. курс молдавского лея по отношению к доллару США увеличился, по сравнению с показателями на начало этого года, примерно на 6,54%, а по отношению к евро — на 2,78%, передает NOI.md.

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Таким образом, как отмечает НБМ, укрепление молдавского лея по отношению к евро было более низким, чем по отношению к доллару США, который зафиксировал тенденцию к снижению и по отношению к другим региональным валютам, таким как румынский лей и российский рубль.

Как подчеркивают в Нацбанке Молдовы, учитывая чрезмерную ликвидность в банковском секторе и высокий уровень международных резервов, денежная политика НБМ не предусматривает пока полную закупку излишков валюты на внутреннем рынке.

Национальный банк Молдовы заявил, что продолжит концентрироваться на своей главной цели — обеспечении стабильности внутренних цен согласно стратегии таргетирования инфляции.

В то же время Центробанк отметил, что ведет постоянный мониторинг развития внутреннего валютного рынка и вмешивается в случае необходимости для недопущения чрезмерной волатильности обменного курса и его спекулятивного развития.