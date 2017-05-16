НАРЭ проведет 16 мая дебаты по росту тарифов на воду в Кишиневе

АО Apă-Canal Chișinău просит НАРЭ повысить тариф на воду для бытовых потребителей — на 27,9% (с 9,19 леев до 11,75 лея за кубический метр воды), а для экономических агентов — на 11,1% (с 22,96 леев до 25,52 лея за кубометр).

Apă-Canal Chișinău аргументирует предложенный рост тарифов увеличением потерь компании, подорожанием электроэнергии, финансовыми отклонениями, необходимостью покрытия запланированных затрат, а также обновлением канализационных сетей и сетей водоснабжения.

Кроме того, без корректировки тарифов Apă-Canal Chișinău не сможет воспользоваться кредитом в сумме более 60 млн. евро со стороны Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка для строительства 200 км водопроводных сетей, 7 км канализационных сетей, ремонта очистных станций.