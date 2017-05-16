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10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска выделит около 36 миллионов рублей на благоустройство дворов

В Хабаровске на средства муниципальных грантов благоустроят 65 дворов.

Источник: Reuters

Они были отобраны конкурсной комиссией. На проведение работ планируется потратить 64,5 миллиона рублей. Доля грантов составит почти 36,5 миллиона рублей, сумма вложений жильцов — свыше 27 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на ремонт дворов, но и на покупку и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. К работам приступят 1 июля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, еще 57 дворов благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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