Администрация Хабаровска выделит около 36 миллионов рублей на благоустройство дворов
В Хабаровске на средства муниципальных грантов благоустроят 65 дворов.
В Хабаровске на средства муниципальных грантов благоустроят 65 дворов.
Они были отобраны конкурсной комиссией. На проведение работ планируется потратить 64,5 миллиона рублей. Доля грантов составит почти 36,5 миллиона рублей, сумма вложений жильцов — свыше 27 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на ремонт дворов, но и на покупку и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. К работам приступят 1 июля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, еще 57 дворов благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».